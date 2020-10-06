Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото красотка позировала на четвереньках у бассейна. Сьюзи была в бикини из вереввочек и белом топе. Волосы у модели были распущены, она смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала аппетитные ягодицы и немного засветила свой бюст, который еле помещался в наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в Инстаграм.

"Привет, ребята", - подписала фото Сьюзи.

Пользователи поставили тысячи лайков и написали комплименты:

"Это сделал мой день", Вкусная, как пицца", "В таком положении, если вы съедите все вместе со всем", "Ты прекрасная принцесса", "Привет моя прекрасная герита", "Мамочка ты очень красивая", "Эти твои соблазнительные глаза", "Привет, любовь ... тебе нравится эта нить любви".

Сообщалось, что знаменитая красотка Сьюзи Кортез развлеклась на съемке в свежем образе на природе.

На новом кадре Кортез позировала лишь в маленькой маечке светлого цвета и с небольшим мячом в руках, который прикрывал ее достоинства вместо одежды.

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