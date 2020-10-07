Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как умеет двигать телом

На кадрах Сьюзи позировала в топе и шортиках, развернувшись спиной к объективу камеры. Модель не показала свое лицо, зато демонстрировала пятую точку, которой начала соблазнительно вилять перед камерой. Ролик получился очень горячим, ведь звезда совсем не стеснялась своих идеальных форм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, моя любовь", - подписала кадры Сьюзи.

Фанаты посмотрели более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Рад тебя видеть", "Замечательно", "Обожаю интересных", "если вы бросите человека, вы почувствуете его запах? говори ясно", "Ты очень прекрасна", "Эта роза расцвела", "Батарейки, чтобы взять карипиллы", "О, мамочка, ты супер", "Очень красивая женщина", "Насколько богатыми ты двигаешься", "Зажгла мое сердце, королева".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела полупрозрачное белье.

Белье бледно-зеленого цвета выглядело идеально на фигуре красотки. Глубокое декольте оголило "шелковую" кожу знаменитости, а вырезы по бокам - бедра.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в бикини из веревочек показала у бассейна, что такое наслаждение

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в экстра-мини заманила к себе в спальню

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц прикрылась одним мячиком вместо белья



