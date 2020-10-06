Звезда не зря проводит много времени в спортзале

Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела полупрозрачное белье

Звезда порадовала поклонников жарким кадром в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сьюзи надела боди, которое подчеркнуло ее тонкую талию и красивую грудь.

Белье бледно-зеленого цвета выглядело идеально на фигуре красотки. Глубокое декольте оголило "шелковую" кожу знаменитости, а вырезы по бокам - бедра.

Ноги звезды накаченные благодаря упорным тренировкам в спортзале.

Звезда слегка выгнулась, отставив бедро в сторону. Кортес откинула голову назад, приподняв волосы. Она закрыла глаза, будто получая наслаждение от собственной красоты своего тела.

В посте Кортес рассказала, что делится фото погорячее на одном из сайтов и пригласила его посетить.

За шесть часов публикация собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что звезда выглядит невероятно и ее снимки всегда "ТОП".

"Горячо!", - поделился впечатлением один из поклонников.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала на шезлонге, красиво выгнувшись. Она показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе.

Модель завязала крохотный купальник на маленьких бретельках. Позади был игривый бантик. Красотка блеснула красивой ровной спинкой.

Напомним, Сьюзи Кортес начала протест против президента футбольного клуба «Барселона», ярой фанаткой которого она является. Причем выражает свое недовольство модель весьма небанальным способом.

На кадрах Сьюзи сама вышла на футбольное поле в соблазнительных стрингах, коротком топе, бутсах и гетрах.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в откровенном боди потрясла загорелыми "булочками": "Красивая кошечка".

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц устроила стриптиз на футбольном поле, засветив сладкие места.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.