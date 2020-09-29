Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, показала аппетитные формы на кухне
Звезда не упускает возможности показать свои совершенные ягодицы, где бы не была, пишет Politeka.net.
Так, Сьюзи опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует на кухне. Модель надела черный топик с красивым вырезом на спине. Можно заметить татуировку в виде крестика.
Звезда оперлась на руки и выставила назад свою пятую точку.
Красотка, вероятно, была в шортиках, которые приспустила и выставила свою пятую точку в крохотных микро-бикини. Большие ягодицы выпирали, выглядя еще пикантнее.
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Нельзя и насмотреться на накаченные ножки Кортес.
Модель надела салатовую кепочку и распустила волосы. Она смотрела вбок, приоткрыв губы.
За шесть часов пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, что Сьюзи очень горячая и красивая, а также массу других приятных слов.
"Ты мой десерт", - написал один из фанатов.
Напомним, Сьюзи Кортес позировала у окна, держа у лица руку с перчаткой для бокса. Обнаженная красотка смотрела сквозь жалюзи, приоткрыв губы.
На груди звезды были приклеены две наклейки в виде крестиков.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес показалась в мини, которое не прикрыло ягодицы красотки. Образ модель дополнила кепкой, которой прикрыла лицо от солнца. Волосы у звезды были распущены, пока она сидела на кресле и развернулась так, чтобы был виден упругий "орешек".
Напомним также, что Сьюзи Кортес позировала в полотенцах. Одно модель завязала на голове, а вторым прикрыла свои самые пикантные места.
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