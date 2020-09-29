Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, показала аппетитные формы на кухне

Звезда не упускает возможности показать свои совершенные ягодицы, где бы не была, пишет Politeka.net.

Так, Сьюзи опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует на кухне. Модель надела черный топик с красивым вырезом на спине. Можно заметить татуировку в виде крестика.

Звезда оперлась на руки и выставила назад свою пятую точку.

Красотка, вероятно, была в шортиках, которые приспустила и выставила свою пятую точку в крохотных микро-бикини. Большие ягодицы выпирали, выглядя еще пикантнее.

Нельзя и насмотреться на накаченные ножки Кортес.

Модель надела салатовую кепочку и распустила волосы. Она смотрела вбок, приоткрыв губы.

За шесть часов пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что Сьюзи очень горячая и красивая, а также массу других приятных слов.

"Ты мой десерт", - написал один из фанатов.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала у окна, держа у лица руку с перчаткой для бокса. Обнаженная красотка смотрела сквозь жалюзи, приоткрыв губы.

На груди звезды были приклеены две наклейки в виде крестиков.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес показалась в мини, которое не прикрыло ягодицы красотки. Образ модель дополнила кепкой, которой прикрыла лицо от солнца. Волосы у звезды были распущены, пока она сидела на кресле и развернулась так, чтобы был виден упругий "орешек".

Напомним также, что Сьюзи Кортес позировала в полотенцах. Одно модель завязала на голове, а вторым прикрыла свои самые пикантные места.

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