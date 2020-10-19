У Мережу потрапило пікантне фото 42-річної співачки Ані Лорак з коханцем, 28-річним продюсером Єгором Глібом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували компромітуючий чорно-білий знімок. У кадрі Єгор жарко обійняв кохану і поцілував в губи. При цьому молодий чоловік відпустив недозволений жест, показавши середні пальці.

"Давай до останнього з тобою..."🦋❤️Любіть і будьте коханими! Наші💛", - підписано фото.

Кароліна підігріла інтерес публіки своїм зовнішнім виглядом: співачка була в короткому топі і приспущеній кофті. При цьому склалося враження, судячи з округлостей, що зрадницьки випирали, ніби вона була без штанів.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думки розділилися: одні побажали Лорак щастя з її новим коханим, інші - пожурили за невдалий вибір чоловіка.

"Ані - 🌷 - будь-щаслива! 🌷"

"Цей тип що-небудь ще може, крім своїх низьких жестів? Лорак цей жест тільки опускає! Даремно, дівчинка, йдеш ти все своє життя до успіху, з таким фраєром губишся в очах твоїх шанувальників!!! Мені шкода..., що не знайшлося гідної людини. Значить ваш внутрішній світ такий?"

"Дивно що Ані з цією людиною....Жести просто 👍"

"Зовсім не схоже на ту Лорак, яку всі знають і люблять. Якщо вона з ним, то виходить, що і вона така. Такий собі вибір, звичайно😕"

"Він вас просто принижує. Мені дуже вас шкода. Ви заслуговуєте кращого"

"Чим старіше, тим хоче довести що молодиця, 20 років...)))"

"Розпуста якась! Чим старше, тим гірше у всьому..."

"Раніше Лорак була краще, зараз докотилася, противна стала!!"

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