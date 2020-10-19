В Сеть попало пикантное фото 42-летней певицы Ани Лорак с любовником, 28-летним продюсером Егором Глебом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали компромитирующий черно-белый снимок. В кадре Егор жарко обнял возлюбленную и поцеловал в губы. При этом молодой человек отпустил непозволительный жест, показав средние пальцы.

"Давай до последнего с тобой..."🦋❤️ Любите и будьте любимы! Наши💛", - подписано фото.

Каролина подогрела интерес публики своим внешним видом: певица была в коротком топе и приспущенной кофте. При этом сложилось впечатление, судя по предательски выпирающим округлостям, что она была без штанов.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнения разделились: одни пожелали Лорак счастья с ее новым возлюдбленным, другие - пожурили за неудачный выбор мужчины.

"Ани-🌷 -Будь-счастлива! 🌷"

"Этот тип что-нибудь еще может, кроме своих низких жестов? Лорак этот жест только опускает! Зря, девочка, идешь ты всю свою жизнь к успеху, с таким фраером теряешься в глазах твоих поклонников!!! Мне жаль..., что не нашлось достойного человека. Значит Ваш внутренний мир такой?"

"Удивительно что Ани с этим человеком....Жесты просто 👍"

"Совсем не похоже на ту Лорак, которую все знают и любят. Если она с ним, то получается, что и она такая. Такой себе выбор, конечно😕"

"Он Вас просто унижает. Мне очень Вас жаль. Вы заслуживаете лучшего"

"Чем старее, тем хочет доказать что молодуха,20 лет...)))"

"Разврат какой-то! Чем старше, тем хуже во всём..."

"Раньше Лорак была лучше, сейчас докатилась, противная стала!!"

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

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