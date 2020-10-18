Известная певица Ани Лорак поделилась новой радостью

Звезда активно ведет страницу в соцсети, где делится новостями из своей творческой и личной жизни, передает Politeka.net. Так, звезда поделилась с поклонниками новой радостью - она выпустила новый хит и записала видео со словами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно заметить лицо исполнительницы крупным планом, на котором много косметики, а также оно обработанное с помощью фотошопа. На одном из кадров артистку трудно узнать.

Ани пристально то смотрела в камеру, то отводила глаза, при этом на экране был использован эффект стекающих капель.

"Мои любимые! Вы уже успели послушать новый сингл "Страдаем и любим"? ✨ Какая ваша любимая строчка из песни? 💭Смотрите лирик-видео на моем канале в YouTube!", - написала певица.

За два часа видео собрало более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Невероятно красивая фотосессия и безумно красивая песня! 😘😍 Я ее полюбила с первых строчек.. А твой голос. 😍Я готова слушать вечно. Это просто кайф!...", "Шикарная песня, Каролина!!!!!!С ❤️ из Киева🙌", "Успели) спасибо за песню ❤️❤️❤️

«Так близко не будет, никто больше не будет»💥 Ждём в Киеве ❤️", "так близко не будет

никто больше не будет", "зависима от мысли той

что рядом ты и никто другой"♥️, "Зависима от масли той, что рядом ты и никто другой.. ❤️😍🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Ани Лорак записала данную песню, основываясь на опыт в своей жизни.

Композиция понравилась звездам и поклонникам, от чего артистка просто светилась от счастья.

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

А еще Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак в шляпе внезапно бухнулась на колени перед другом: "Обожаю!".

Также Politeka сообщала, что неугомонная Лорак в образе бунтарки нашла "приключения" на пятую точку: "Eсли кто-то тебя по-настоящему любит...".