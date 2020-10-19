"На себе не схожа"

Зовнішність 35-річної співачки Тіни Кароль під час останнього ефіру шоу "Танці з зірками" стала гарячою темою для обговорень

Як передає Politeka.net, на фан-акаунтах артистки в Instagram з'явилися свіжі фото, на яких Тіна постала за лаштунками танцювального проекту в закритій облягаючій сукні соковитого червоного відтінку.

З зачіскою з ефектом мокрого волосся і яскравим макіяжем в рожевих тонах, на одних кадрах Кароль посміхалася в камеру, тримаючи мікрофон. На інших позувала поруч з со-ведучим Юрієм Горбуновим, театрально роблячи губи "качечкою".

"♥️як вам сьогоднішній образ Тіночки?♥ ️",- підписано фото.

Користувачі не змусили себе довго чекати зі своєю думкою. У коментарях пишуть, що у Тіни - опухле обличчя й в цілому потовстішала - з різними версіями, чому так. Деякі припускають, що, можливо, артистка вагітна.

"На себе не схожа ☺️"

"Її ніби оси покусали"

"Цього разу двійник прийшов)"

"Неначе спала і через 10 хв прийшла вести ефір"

"Хто це ?🙁"

"Що у неї з очима???"

"Їй що хтось в око дав"

"Супер! Наша Зірочка❤️"

"Старше стала на 10 років"

"Схожа на працівницю Рагсу😂"

"Вона не вагітна випадково?"

"Тіночку щось розносить, може і справді вагітна. І навіть не віриться, що Тіна одягла таке закрите плаття, прям нудьга😜"

"Якась запухла"

Раніше ми повідомляли, Кароль розповіла, на які жертви пішла заради нового кліпу.

"Я рилася в смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - поскаржилася Тіна.

Щоб додати в музичний кліп природності, співачці довелося відмовитися від гриму і пишної зачіски. А у відеоролику вона намагалася передати глядачам історію зради і болю розлуки з коханою людиною.

"Тоді кліп вийшов незвичайним. Рада, що змогла переконати всіх зняти саме так. Ми взагалі відмовилися від павільйонних зйомок. Знімали тільки на міському звалищі", - поділилася спогадами.

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