Украинская звезда Тина Кароль рассказала, как решилась на отчаянный шаг

Откровенное заявление она сделала во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

Так, певица Тина Кароль призналась, как она решилась залезть в помойку.

Выяснилось, что звезда решилась пойти на отчаянный шаг ради искусства и нового клипа.

"Я рылась в помойке. На это смотрели люди и снимали на камеры", - рассказала Тина Кароль во время шоу "Хто зверху?".

Чтобы добавить в музыкальный клип естественности, певице пришлось отказаться от грима и пышной прически. А в видеоролике Тина Кароль пыталась передать зрителям историю предательства и боли разлуки с любимым человеком.

"Тогда клип вышел необычным. Рада, что смогла убедить всех снять именно так. Мы вообще отказались от павильонных съемок. Снимали только на городской свалке", - поделилась воспоминаниями Тина Кароль.

Ранее мы уже рассказывали, что Тина Кароль сразила наповал новым образом во время съемок шоу "Хто зверху?".

В шоу звезда появилась в тонком платье, подчеркивающем фигуру с глубоким декольте и тонкими бретельками. Ведущая проекта Леся Никитюк даже успела сделать певице яркий комплимент, назвав ее любимой исполнительницей и упомянув при этом Дана Балана, с которым Тине Кароль приписывают бурный роман еще с прошлого года.

Однако, по всей видимости это был лишь сценический флирт ради привлечения публики.

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