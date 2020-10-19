Україна вступила в найважчий епідеміологічний сезон

Рішення про посилення карантину у зв'язку з епідемією китайського вірусу було прийнято 15 жовтня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з цим рішенням, з 00 години 19 жовтня діє новий поділ на зони, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова. 9 міст опинилися в найжорсткішій, "червоній", зоні (напередодні в цьому списку було лише два міста), ще 11 - в "помаранчевій". Всім областям, крім однієї, необхідні додаткові обмежувальні заходи.

Так, з 19 жовтня в "червоній" зоні: Харків, Полтава, Хмельницький, Суми, Чернівці, Лисичанськ, Чернігів, Івано-Франківськ, Тернопіль.

Тепер тут заборонено: відвідування навчальних закладів. Робота торгових центрів, кафе, ресторанів.

В "орнжевой" зоні: Київ, Луцьк, Вінниця, Дніпро, Львів, Ужгород, Рівне, Херсон, Одеса, Черкаси, Біла Церква,

Заборонена робота туристичних баз, хостелів; робота розважальних центрів, ресторанів, кафе в нічну годину; робота фітнес-центрів, спортзалів; обмеження для проведення масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів, не більше 100 чоловік.

Всі області України, крім Кіровоградської потребують додаткових обмежень через перевищення рівня захворюваності, який становить 40 на 100 тис.населення.

Раніше ми повідомляли, що на розгляді в Раді знаходиться законопроект про штрафи, пов'язані з порушенням режиму карантину. Його пропонують підняти до 17 тисяч гривень.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, необхідно, щоб порушення карантинних заходів каралися відразу ж на місці, так як воно впливає на зростання захворюваності в країні. Він зазначив, що в Європі патрулі ходять по містах і стежать за дотриманням правил. В Україні з цим на даний момент не ідеальна ситуація.

Нагадаємо, що МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони: повний список країн, куди не варто їхати.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців: "50% підуть в ...".

Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.