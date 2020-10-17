В Верховной Раде в очередной раз задумались над тем, как уменьшить количество ДТП на дорогах

Так, парламентарии инициировали новый законопроект, который касается штрафов для автомобилистов, передает «РБК Украина».

Полное название законопроекта – «Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов».

Нормативный акт под номером 4194 предусматривает, что половина от суммы штрафа, уплаченного водителем за нарушение правил дорожного движения, пойдет в бюджет населенного пункта, где произошло нарушение.

Авторы законопроекта пояснили свою инициативу тем, чтобы заинтересовать местные власти установить системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«В населенных пунктах будет происходить снижение нарушений правил дорожного движения, рост безопасности на дорогах, а поступления от уплаты административных штрафов дадут возможность местным властям расширять систему и улучшать инфраструктуру населенных пунктов», - говорится в пояснительной записке.

Ранее мы писали о том, что владельцам евроблях в Украине рассказали, как защитить себя от штрафа в размере почти двух сотен тысяч гривен. Так, нормами статей №470 и №481 Таможенного кодекса предусматривается штраф в размере до 170 тысяч гривен. Он начал действовать с 22 августа прошлого года. Однако по данной статье водителей привлекали достаточно редко, чаще люди отделывались «мягкой» ответственностью в размере 8,5 тысячи и 17 тысяч гривен. Без конфискации авто.

Однако, статья Конституции №58 предусматривает, что человек не может отвечать за деяния, которые на момент их свершения не признавались государством как нарушение закона.

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