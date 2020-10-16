В Украине появился обновленный список стран «красной» зоны по числу зараженных китайским вирусом

Обновленную информацию по ситуации в мире представила в пятницу, 16 октября, пресс-служба Минздрава.

В списке представлены данные по 194 странам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. «Красная» и «зеленая» зоны списка рассчитывались с учетом числа зафиксированных активных случаев заражения китайским вирусом на 100 тысяч населения.

Так, по состоянию на 16 октября соответствующий показатель в Украине составил 176,5. В представленном списке государств наша страна относится к «зеленой зоне».

В «красную зону» попали 31 страна. В частности, среди них оказались такие страны, открытые для украинцев: Армения, Словения, Ирландия, Великобритания, США, Багамские острова, Черногория. Также в списке оказались и страны, куда украинцы выехать на могут: Испания, Франция, Чехия, Израиль, Молдова.

Стоит отметить, что к «красной зоне» относятся 13 стран, относительно которых нет данных по числу зараженных.

В свою очередь, в «зеленую зону» попали 150 стран.

Добавим, что ранее Телеграм-канал "Украина сейчас" сообщал, что если ситуация не улучшится, что в Украине уже через две недели будут выявлять по 10 тыс. новых случаев ежедневно. Такой прогноз дали в Киевской школе экономики.

Там же отмечают, что реальное количество больных уже сейчас выше, чем показывает статистика, поскольку тестирование не успевает за распространением болезни.

Напомним, в Европе намерены испытать свою вакцину от вируса на украинцах: "в проекте примут участие...".

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