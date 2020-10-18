Американська модель Кайлі Дженнер показала неймовірну фігуру в облягаючій сукні з декольте
Знімок опублікований на фан-сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.
"Цей наряд..." - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Кайлі Дженнер позує в білосніжній сукні, яка максимально підкреслює її ідеальну фігуру. Також був опублікований знімок, на якому декольте знаменитості грайливо впало з плеча.
"Грайлива пантера», «так красиво», «я відразу подумала: чорт, красуня», «ідеальний наряд», «не можу відірватися від цієї краси", " ось це ти даєш. Форми диво, реально», - пишуть користувачі Мережі.
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На фото Кайлі позувала в рожевій сукні й рукавчиках. Образ зірка доповнила ефектною зачіскою і макіяжем. Наряд виявився з відкритими плечима і можна відразу побачити, що Дженнер не дуже любить носити білизну. Красуня в декількох позах продемонструвала ідеальні вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
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