Известная украинская модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе и передала привет

На фото Кайли позировала в розовом платье и рукавчиках. Образ звезда дополнила эффектной прической и макияжем. Наряд оказался с открыми плечами и можно сразу увидеть, что Дженнер не очень любит носить белье. Красотка в нескольких позах продемонстрировала идеальные изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Привет", - лаконично подписал администратор фотографии.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Короткие светлые волосы", "Этот костюм культовый", "ох, это попадание", "Слишком много нужно следовать за Ким", "красивая королева".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала роскошный образ в персиковом мини.

Кайли поделилась кадрами в новом образе, после чего ролики и снимки разлетелись по сети Инстаграм. На фан-аккаунтах ролик, в котором звезда поправляет бюст перед эпичным появлением, собрал множество просмотров, поэтому его продолжают везде публиковать.

Мы писали, что американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, себя в образе начальницы.

В это раз Кайли решила показать себя в образе начальницы, однако наряд ее был далек от делового стиля. Для этого она надела весьма экстравагантный костюм, состоящий из короткой юбки и облегающей кофты.

Напомним, Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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