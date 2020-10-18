Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон захопила розкішною фігурою прямо в парку

Кадр знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"У парку. Чому б не погодувати чорних білок?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому архівному знімку Андерсон позує без білизни, ефектно вмостившись на лавочці. Форми при цьому красуня закрила руками, спокусливо прикривши очі.

Всього за одну годину пост знаменитої актриси набрав кілька тисяч лайків, хоча її шанувальники не поспішали коментувати кадр Андерсон.

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Памела цього разу сиділа в халаті, який практично не закривав стегна. Андерсон сиділа на лавочці, а в руках тримала чашку кави. Памела посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. У зірки наряд трохи сповз на плечі, тому знімок вийшов досить пікантним.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі.

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