Легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон показала фигуру в спортзале

Известная блондинка регулярно публикует в своем Инстаграм архивные фото и видео, передает Politeka.net.

Так, красотка порадовала снимком в сториз, в котором она позирует в купальнике.

Красотка слегка выгнулась, демонстрируя аппетитную пятую точку. При этом артистка опиралась руками и ногами о тренажер.

Памела похвасталась не только красивыми ягодицами, но и грудью, которая выпирала из-под обтягивающего наряда - неописуемые виды.

Модель резко повернула голову вбок, отчего ее волосы легли красивой волной на лице.

Красотка подняла ножку и прикрыла глаза.

Фото не смогло собрать много лайков и комментариев в открытом доступе.

Сейчас на страницу модели подписаны 1,1 миллиона пользователей сети, которые активно следят за жизнью артистки и ставят ей множество лайков под другими записями.

Напомним, Памела Андерсон позировала в одной ночнушке у окна, излучая невероятную красоту. Девушка стоит спиной на камеру, благодаря чему в кадр попал роскошный вид сзади.

«Любовь-это качество внимания, которое мы уделяем вещам. 🌸 Хороший человек заставляет тебя чувствовать себя как хорошая девушка», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон предстала перед поклонниками крупным планом, судя по влажным и слипшимся волосам красотка незадолго до съемки вылезла из воды, несколько капель даже скатились по коже.

На черно-белом снимке модель запечатлена топлес, хотя большая часть ее груди скрылась за кадром.

Напомним, Памела Андерсон без штанов выгнулась в невероятной позе

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