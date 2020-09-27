Известная модель и актриса Памела Андерсон потрясла обнаженным видом после купания

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" архивное фото, на котором предстала без одежды. Молодая Памела Андерсон предстала перед поклонниками крупным планом, судя по влажным и слипшимся волосам красотка незадолго до съемки вылезла из воды, несколько капель даже скатились по коже.

На черно-белом снимке модель запечатлена топлес, хотя большая часть ее груди скрылась за кадром. Памела соблазнительно приоткрыла рот, показав ровные белые зубы. Вдобавок, она томно посмотрела в камеру, чтобы свести с ума мужчин.

Сейчас Памеле Андерсон 53 года, однако многие фанаты считают, что с годами она стала только краше. Сама же модель регулярно радует фанатов архивными фото из 90-х, когда была на пике карьеры. Недавно она выложила в соцсети снимко, на котором застыла в очень откровенном образе.

В сториз актриса предстала в экстремально коротком платье, которое напомнило халат медсестры. Смелое декольте показало пышную грудь красотки во всей красе, лишь слегка прикрыв самые пикантные места.

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