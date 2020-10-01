Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о романтике

На кадрах Памела Андерсон показала себя в прозрачном халатике и белье. Красотка прошлась по краю бассейна, а после этого остановилась у одной колонны. Звезда начала соблазнительно выгибаться, демонстрируя идеальную фигуру и аппетитное тело. На ролике показано, как модель участвовала в фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Постановка @jasmindotcom - позволяющая мне голос, мое видение - создание виньеток мании -

Взгляни на мой мир.

Внутреннее устройство романтического активиста. -

Я буду использовать все, что смогу, кем бы я ни была - чтобы изменить ситуацию.

Или для чего все это?", - написала Андерсон.

Фанаты посмотрели ролик более 50 тысяч раз и написали только один комментарий: "Люблю тебя Богиня, люблю свое видение".

Сообщалось, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон показала фигуру в спортзале.

Так, красотка порадовала снимком в сториз, в котором она позирует в купальнике.

Красотка слегка выгнулась, демонстрируя аппетитную пятую точку. При этом артистка опиралась руками и ногами о тренажер.

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