Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о романтике

На кадрах Памела Андерсон показала себя в прозрачном халатике и белье. Красотка прошлась по краю бассейна, а после этого остановилась у одной колонны. Звезда начала соблазнительно выгибаться, демонстрируя идеальную фигуру и аппетитное тело. На ролике показано, как модель участвовала в фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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A @jasmindotcom production - allowing me my voice, my vision - producing vignettes of mania - Take a look at my world. The inner workings of a romantic activist. - I will use what ever I can, whatever I am - to make a difference. Or what is it all for? - #media #power #responsibility #fun 🌸

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"Постановка @jasmindotcom - позволяющая мне голос, мое видение - создание виньеток мании -

Взгляни на мой мир.

Внутреннее устройство романтического активиста. -

Я буду использовать все, что смогу, кем бы я ни была - чтобы изменить ситуацию.

Или для чего все это?", - написала Андерсон.

Фанаты посмотрели ролик более 50 тысяч раз и написали только один комментарий: "Люблю тебя Богиня, люблю свое видение".

Сообщалось, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон показала фигуру в спортзале.

Так, красотка порадовала снимком в сториз, в котором она позирует в купальнике. 

Красотка слегка выгнулась, демонстрируя аппетитную пятую точку. При этом артистка опиралась руками и ногами о тренажер. 

Напомним, влажная Памела Андерсон очаровала раскованным видом топлес

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в образе медсестры показала, от чего может остановиться сердце

Также Politeka сообщала, что худощавая Памела Андерсон поразила идеальными изгибами в миниатюрном топе