Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, показала чудову фігуру в екстравагантному декольте

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Дуже смачно", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кузнєцова позує під час походу в кафе. Красуня демонструє розкішну фігуру в екстравагантному топі, який ледь не лопнув. На це звернули увагу її шанувальники.

"Дуже апетитно виглядаєш" «" як ти красиво виглядаєш, дуже апетитні фотографії«,» неймовірна«,» чудова«,» прикольна", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм величезним бюстом в купальнику.

Зірка сумує за теплими днями й відпочинку на морі. Пишногруда блондинка опублікувала фото, де вона позує на морі в купальнику.

Зелений купальник натягнувся на грудях, а червоне плетіння з бретелей ідеально утримувало тканину на місці.

Видно, що красуня добре засмагла на сонці і її груди навіть почервоніла від інтенсивних "сонячних ванн".

Завершили літній образ окуляри і сережки.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка:"скарб".

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