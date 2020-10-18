Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, посвітила божественною фігурою в тісному боді

Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Не сумуйте, краще пошукайте конюшину!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Квітко позує, спершись на ліжко, демонстративно показуючи розкішний бюст у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Кращий. Просто найкраща», «Анастасія, ви Божественні», «ти дуже мила", " абсолютна і позаземна Краса. Королева», «Ох і сеньйорита, бадьориш мене вранці», «Настя, у тебе чудове тіло», «до чортиків хороша», "бомбезна фотка", - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала груди без білизни.

Зірка часто викладає досить провокаційні фото, на яких позує без білизни. Її Пишна Краса варта уваги тому, мабуть, Квітко не обтяжує образи білизною.

Так, модель опублікувала Сторіз, в якому позувала в блузі з величезним вирізом, при цьому на ній не було білизни, через що знімок вийшов особливо пікантним.

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