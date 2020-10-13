Известная модель Анастасия Квитко, которую называют российской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На кадрах Анастасия позировала в юбке и белом топе. Красотка спустила лямки на плечи, делая образ более соблазнительным. Квитко в большом декольте показала свой пышный бюст, который прямо выпирал из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 800 тысяч раз и написали комментарии:

"Именинница весь месяц", "Я люблю твой наряд. Ты прекрасно выглядишь", "красивая ты милая", "Ты выглядишь прекрасно", "Ты такая красивая", "Омг, ты пушистый ангел", "Потрясающе, если бы я знал", "Прекрасная королева", "Самая красивый русская", "С днем прекрасных, самых лучших", "Прекрасная принцесса принцессы ...", "Очень-очень красиво", "25 ноября детка хорошенькая", "Я еще не пробовал ни тот, ни ключевой лайм", "Ты хорошенькая и хорошенькая на фото".

Сообщалось, что Знаменитая российская модель Анастасия Квитко натянула на большой бюст крохотный купальник.

Так, на одном из таких фото модель предстала на пляже в красивом купальнике. Квитко завязала лямки так, что маленькие треугольники ткани обтянули грудь, и пытались соединить прелести между собой.

Большой бюст смотрелся еще соблазнительнее под лучами солнца.

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