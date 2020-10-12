Модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской Ким Кардашьян, порадовала поклонников пышными формами

Знаменитая красотка опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. Анастасия часто поднимает настроение своим поклонникам, демонстрируя свои прелести в соблазнительных нарядах, а в этот раз она остановилась на максимально обтягивающем костюме. Так модель надела тесные бежевые штаны, выгодно подчеркнувшие ее пятую точку, а вдобавок повернулась спиной, показав эту сочную часть тела в наилучшем ракурсе.

Утренний образ Квитко довершил серый топ, который сложно рассмотреть в подробностях из-за позы красавицы. В руки она взяла стильную сумочку темно-зеленого цвета.

Пользователи cоциальной сети пришли в восторг от великолепной фигуры Анастасии и оставили много теплых комплиментов в комментариях:

"Королева красоты и очарование мира 🔥🔥🔥👑"; "О мой бог"; "Так красиво и так прекрасно, мои любовные поцелуи"; "Просто для счастливчика🔥🔥"; "Прекрасная моя любовь 💕 🔥"; "Так красиво, наслаждайся днем ❤️❤️🔥"; "Любимая, какая красота ты бесподобна и прекрасна 😍😍🔥🔥🔥💗💗💗💋💋💋💋💋"; "Ты красивая крошка, и с этим красивым телом ты действительно сходишь с ума"; "ты божественно красива 🔥🔥🔥"; "Знаешь, тебя следует арестовать за то, что ты такая горячая? Я собираюсь надеть на тебя наручники в следующий раз, когда увижу тебя"; "Люблю тебя, маленькое горячее тело... !!!! ❤️❤️❤️".

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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