Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, натянула на большой бюст крохотный купальник
Поклонники модели не в силах устоять перед невероятной красотой форм, а одни из самых горячих кадров публикуют в своих фан-страничках, пишет Politeka.net.
Так, на одном из таких фото модель предстала на пляже в красивом купальнике. Квитко завязала лямки так, что маленькие треугольники ткани обтянули грудь, и пытались соединить прелести между собой.
Большой бюст смотрелся еще соблазнительнее под лучами солнца.
Звезда расставила ножки и стояла прямо, немного наклонив голову.
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Анастасия дополнила образ красивым браслетом на руке.
Примечательно, что для пляжа известная модель выбрала совершенно нетипичную обувь - босоножки на каблуках.
За 14 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали массу приятных сообщений идеальной фигуре Квитко.
"Очень горяча", - написал один из комментаторов.
Напомним, Анастасия Квитко подняла камеру перед зеркалом и потрясла большими ягодицами.
На знаменитости была крупная, голубая сеточка, под которой просвечивалось крохотное бикини розового цвета.
Звезда поиграла аппетитными размерами перед камерой. Большая пятая точка соблазнительно выпирала и притягивала взгляд.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в облегающем платье, эффектно демонстрируя фигуру во всей красе. Как можно заметить, красотка решила не отягощать ее бельем, из-за чего в кадр попало явно лишнее.
Пользователи сети моментально отреагировали на горячий образ звезды, написав комплименты.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов