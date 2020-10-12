Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, натянула на большой бюст крохотный купальник

Поклонники модели не в силах устоять перед невероятной красотой форм, а одни из самых горячих кадров публикуют в своих фан-страничках, пишет Politeka.net.

Так, на одном из таких фото модель предстала на пляже в красивом купальнике. Квитко завязала лямки так, что маленькие треугольники ткани обтянули грудь, и пытались соединить прелести между собой.

Большой бюст смотрелся еще соблазнительнее под лучами солнца.

Звезда расставила ножки и стояла прямо, немного наклонив голову.

Анастасия дополнила образ красивым браслетом на руке.

Примечательно, что для пляжа известная модель выбрала совершенно нетипичную обувь - босоножки на каблуках.

За 14 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали массу приятных сообщений идеальной фигуре Квитко.

"Очень горяча", - написал один из комментаторов.

Напомним, Анастасия Квитко подняла камеру перед зеркалом и потрясла большими ягодицами.

На знаменитости была крупная, голубая сеточка, под которой просвечивалось крохотное бикини розового цвета.

Звезда поиграла аппетитными размерами перед камерой. Большая пятая точка соблазнительно выпирала и притягивала взгляд.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в облегающем платье, эффектно демонстрируя фигуру во всей красе. Как можно заметить, красотка решила не отягощать ее бельем, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

Пользователи сети моментально отреагировали на горячий образ звезды, написав комплименты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов