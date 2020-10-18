Дочка популярної виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила фанатів, показавши розкішну фігуру в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ранкова розвідка", - коротко підписаний знімок.
На опублікованому кадрі Кіперман позує в облягаючому чорному купальнику. На задньому тлі можна помітити камінь.
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На іншій фотографії Кіперман вже на гідроциклі. Фотограф зобразивши її в момент, коли красуня ефектно зігнулася, поправляючи волосся.
Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати-кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Сторіс.
Як повідомлялося до цього, дочка відомої української виконавиці Віри Брежнєвої Соня Кіперман не засоромилася викласти в соцмережі Відверті кадри.
На сторінці дівчини в Instagram з'явилися три нових кадри, на яких дочка співачки позує на яхті.
На Соні-чорний купальник, що дозволяє фанатам насолодитися не тільки морськими видами й оздобленням яхти, але і спокусливими вигинами юного тіла знаменитості.
Дівчина досить посміхається, з чого можна зробити висновок, що морська прогулянка їй сподобалася.
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