Дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила фанатов, показав роскошную фигуру в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Утренняя разведка», - коротко подписан снимок.
На опубликованном кадре Киперман позирует в облегающем черном купальнике. На заднем фоне можно заметить камень.
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На другой фотографии Киперман уже на гидроцикле. Фотограф запечатлел ее в момент, когда красотка эффектно изогнулась, поправляя волосы.
Однако поклонники не могли что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Сторис.
Как сообщалось до этого, дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман не постыдилась выложить в соцсети откровенные кадры.
На странице девушки в Инстаграм появились три новых кадра, на которых дочь певицы позирует на яхте.
На Соне – черный купальник, позволяющий фанатам насладиться не только морскими видами и убранством яхты, но и соблазнительными изгибами юного тела знаменитости.
Девушка довольно улыбается, из чего можно сделать вывод, что морская прогулка ей понравилась.
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