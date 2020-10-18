Дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила фанатов, показав роскошную фигуру в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Утренняя разведка», - коротко подписан снимок.

На опубликованном кадре Киперман позирует в облегающем черном купальнике. На заднем фоне можно заметить камень.

На другой фотографии Киперман уже на гидроцикле. Фотограф запечатлел ее в момент, когда красотка эффектно изогнулась, поправляя волосы.

Однако поклонники не могли что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Сторис.

Как сообщалось до этого, дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман не постыдилась выложить в соцсети откровенные кадры.

На странице девушки в Инстаграм появились три новых кадра, на которых дочь певицы позирует на яхте.

На Соне – черный купальник, позволяющий фанатам насладиться не только морскими видами и убранством яхты, но и соблазнительными изгибами юного тела знаменитости.

Девушка довольно улыбается, из чего можно сделать вывод, что морская прогулка ей понравилась.

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