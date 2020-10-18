Учасниця» Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася новими враженнями від телешоу

Як передає Politeka.net, про це пекуча брюнетка розповіла у себе в Instagram.

Дімопулос зізналася, що для неї танець – це не тільки кайф від процесу, не тільки робота, виклики і сцена, це - ще й діалог з глядачем.

"Обожнюю наш з вами діалог і веду його щотижня в ефірі шоу «Танці з зірками»: за допомогою танцю розповідаю вам про себе, про те, яка Я є, про свої емоції, переживання.

Розповідаю вам це з усією пристрастю і чесністю, любов'ю і віддачею», - поділилася вона.

Санта також повідомила, що рада, коли все чує її розповідь.

"Про це говорить ваша підтримка, ваші голоси та відгуки. Для мене це найважливіша причина рухатися далі, найкрутіша мотивація, найголовніша відповідь на питання " навіщо?!»

Тому що я відчуваю, підтримку! Значить, все не дарма", - зазначила учасниця проекту.

У неділю, 18 жовтня, відбудеться новий ефір шоу «Танці з зірками» і Санта Дімопулос зі своїм партнером підготувала новий танець, яким вона готова здивувати всіх.

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Шанувальники зірки не залишилися осторонь і повідомили, що з нетерпінням чекають виступу.

"Чекаємо!!! Вболіваємо за Вас!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Я вболіваю за вас, Санта! Не підведіть!",- пишуть вони.

Нагадаємо, Дімопулос і Мейхер з "Танців з зірками" висловили все, що думають один про одного.

Як повідомляла Politeka, спекотна Санта Дімопулос вразила одкровенням про "танці з зірками":»я навіть не підозрювала...".

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