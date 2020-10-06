Звезда проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос впечатлила новым образом и рассказала о том, какое получила прозвище

Украинская певица, которую ранее отметила на проекте «Танці з зірками» одна из судей Екатерина Кухар, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Черная пантера. Я не впервые слышу это прозвище в свою сторону, но впервые – в публичной плоскости: с экрана телевизора, из уст ведущего телешоу, во время прямого эфира», - написала Санта.

Она также поделилась своим трактованием этого прозвища. Судя по ее словам, черная пантера – это одновременно сильная, бесстрашная и нежная женщина, которая «умеет любить и ценить: себя, своих близких, свою жизнь».

Димопулос также поделилась новым снимком. На нем она позирует в оригинальном танцевальном платье, выполненном будто из нескольких отдельных кружевных частей. Наряд открывает часть загорелой груди и живота красотки, подчеркивая ее природные формы.

Поклонники Санты бурно отреагировали на ее пост.

«Ух, эти рельефы в области живота. Ещё: та, которая умеет двигаться с суперскоростью», «Да Санта))) Это про вас Вам надо после шоу провести тренинг: Как развить в себе пантеру», «Красотка! Самая шикарная девушка», «Какое поразительное сходство. Вы невероятная», «Красивейшая пантера и сильнейшая из самок умничка», «Безумно красивая пантера. Продолжайте вдохновлять женщин», - пишут люди.

До этого мы писали, что Санта, вспоминая о своем участии в "ВИА Гре" рассказывала, что была немного разочарована "атмосферой" в коллективе.

«У меня там не было друзей. Я спрашивала об этом у Кости (продюсера группы Константина Меладзе, - ред.). Он сказал, что с самого начала так сложилось, что девушки не дружат. Мне это казалось странным, поскольку я человек восточный, открытый, привыкший к теплу в общении», - делилась звезда.

Напомним, экс-ВИА Гра Димопулос поразила откровением о своей сопернице Надежде Мейхер.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос раскрыла неприглядную правду о закулисье "ВИА Гры".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" назвала своих фаворитов в шоу, Димопулос пора переживать.