Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників, показавшись перед ними в "їстівному" вбранні

Знімок вона викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Хочеш мороженку? )))) 🍦 🤤 Тоді не будь вафлею і дивись прямо зараз наймасштабніше і безбашенне шоу ... " - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Асмус позує в вельми не стандартному вбранні: на голові у красуні обруч з «вишнею», а сама сукня зроблена у формі морозива.

"Дружина Харламова-мороженка», «ось прям захотілося морозиво», «Голодні ігри», «така худенька", " дивна жінка, яка бігала і всіх цілувала, зараз всіх стороною треба обходити...», «Ти соромишся роздягатися перед камерою😂😂😂😂 Не сміши, будь ласка 😂😂 що ми не бачили 🤦🏻♀️сміливо можеш зніматися ☝🏻чоловік кинув🤢він не зміг прийняти це☝🏻🤦🏻♀️шкода мужика🔥 красень🔥але він зустріне гідну дівчину 🔥☝🏻а ти давай», - пишуть шанувальники.

До цього ми писали, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, заражена китайським вірусом і нудьгуюча в ізоляції, потішила публіку новою витівкою

Христина, з сумним виглядом, хитала головою в такт пісні і" пожирала " ягоди малини, наколоті на її довгі нігті. При цьому актриса театрально засовувала по черзі в рот пальці, продовжуючи дивитися в камеру.

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