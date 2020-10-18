Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників, показавшись перед ними в "їстівному" вбранні
Знімок вона викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
"Хочеш мороженку? )))) 🍦 🤤 Тоді не будь вафлею і дивись прямо зараз наймасштабніше і безбашенне шоу ... " - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Асмус позує в вельми не стандартному вбранні: на голові у красуні обруч з «вишнею», а сама сукня зроблена у формі морозива.
"Дружина Харламова-мороженка», «ось прям захотілося морозиво», «Голодні ігри», «така худенька", " дивна жінка, яка бігала і всіх цілувала, зараз всіх стороною треба обходити...», «Ти соромишся роздягатися перед камерою😂😂😂😂 Не сміши, будь ласка 😂😂 що ми не бачили 🤦🏻♀️сміливо можеш зніматися ☝🏻чоловік кинув🤢він не зміг прийняти це☝🏻🤦🏻♀️шкода мужика🔥 красень🔥але він зустріне гідну дівчину 🔥☝🏻а ти давай», - пишуть шанувальники.
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До цього ми писали, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, заражена китайським вірусом і нудьгуюча в ізоляції, потішила публіку новою витівкою
Христина, з сумним виглядом, хитала головою в такт пісні і" пожирала " ягоди малини, наколоті на її довгі нігті. При цьому актриса театрально засовувала по черзі в рот пальці, продовжуючи дивитися в камеру.
Нагадавши, щаслива Асмус в прозорому корсеті розважилася на прем'єрі фільму
Як повідомляла Politeka, заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова