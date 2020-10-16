32-летняя российская актриса Кристина Асмус, зараженная китайским вирусом и скучающая в изоляции, позабавила публику новой выходкой
Как передает Pоliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом вафельном халатике с причудливым макияжем и париком с огромной вишней, торчащей из головы (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Кристина, с печальным видом, качала головой в такт песне и "пожирала" ягоды малины, наколотые на ее длинные ногти. При этом актриса театрально засовывала по очереди в рот пальцы, продолжаяя смотреть в камеру.
"И кому ж такая яхадка достанется? 🤪🍒🍓", - подписала забавные кадры Асмус.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сразу же сказали, что "ягодка" достанется гусару - имея в виду ее бывшего мужа Гарика Харламова, который исполнил главную роль в одноименном сериале.
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"У кого-то изюминка а у вас аж вишенка🤪"
"Шел 1984 😀"
"малинкаааа.... Не дразните😂"
"И чего ж серьёзная такая?!😅"
"😂 Обожаю Ваше чувство юмора"
"😂 Пятница! Можно и отдохнуть🎉🎉🎉"
"Кому кому... тот будет очень рад 😁"
"Кому-кому....😂😂😂😂Гусару конечно😘"
"нормальная женская изоляция, очень больно смотреть"
"Ата-та Кристи🤣"
"Никому не достанется, с Гариком сойдетесь опять лет через пару"
Ранее мы сообщали, заболевшая Асмус удивила фото с недовольным лицом и расставленными ногами. Актриса сидела на диване в коротких белых шортиках, черном топе и завязанной на животе красной рубашке. В подписи она возмутилась тем, сколько много людей пишут ей в соцсети о том, что пост про заражение китайским вирусом - проплаченный.
Напомним, счастливая Асмус в прозрачном корсете развлеклась на премьере фильма
Как сообщала Politeka, зареванную Кристину Асмус бросились утешать после выходки Харламова