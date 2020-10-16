32-летняя российская актриса Кристина Асмус, зараженная китайским вирусом и скучающая в изоляции, позабавила публику новой выходкой

Как передает Pоliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом вафельном халатике с причудливым макияжем и париком с огромной вишней, торчащей из головы (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кристина, с печальным видом, качала головой в такт песне и "пожирала" ягоды малины, наколотые на ее длинные ногти. При этом актриса театрально засовывала по очереди в рот пальцы, продолжаяя смотреть в камеру.

"И кому ж такая яхадка достанется? 🤪🍒🍓", - подписала забавные кадры Асмус.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сразу же сказали, что "ягодка" достанется гусару - имея в виду ее бывшего мужа Гарика Харламова, который исполнил главную роль в одноименном сериале.

"У кого-то изюминка а у вас аж вишенка🤪"

"Шел 1984 😀"

"малинкаааа.... Не дразните😂"

"И чего ж серьёзная такая?!😅"

"😂 Обожаю Ваше чувство юмора"

"😂 Пятница! Можно и отдохнуть🎉🎉🎉"

"Кому кому... тот будет очень рад 😁"

"Кому-кому....😂😂😂😂Гусару конечно😘"

"нормальная женская изоляция, очень больно смотреть"

"Ата-та Кристи🤣"

"Никому не достанется, с Гариком сойдетесь опять лет через пару"

Ранее мы сообщали, заболевшая Асмус удивила фото с недовольным лицом и расставленными ногами. Актриса сидела на диване в коротких белых шортиках, черном топе и завязанной на животе красной рубашке. В подписи она возмутилась тем, сколько много людей пишут ей в соцсети о том, что пост про заражение китайским вирусом - проплаченный.

Напомним, счастливая Асмус в прозрачном корсете развлеклась на премьере фильма

Как сообщала Politeka, зареванную Кристину Асмус бросились утешать после выходки Харламова