32-летняя российская актриса Кристина Асмус, получившая известность после выхода в свет сериала "Интерны", удивила новым снимком

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм актриса, которая разводится с шоуменом Гариком Харламовым, поразила кадром с потеками под глазами.

У девушки растрепанные волосы и размазанная по лицу тушь для ресниц. То ли Кристина плакала, или же решила потроллить своего экс-супруга, который ее высмеял в эфире одной из передач.

"Понедельник - день тяжёлый 👻", – пожаловалась звезда.

Поклонники тут же бросились ее утешать, высказывая всяческие предположения, почему их кумир так грустна. Некоторые связывают это с тем, что нелавно экс-супруг актрисы жестко "обстебал ее" в одном из выпусков Comedy Club.

"На ночь лицо моют с мылом.! А не чистым трубочистам стыд и срам! Стыд и срам!Привет. И всё равно красоту не чем не испортишь то Вас так обидел сильно??? Принцесссаа😍😍😍 Тяжелый день потому, что в номере выключили воду, а мицелярка закончилась???😂 Все равно миленькая Крис!!!Нука не плакать! Привет Кристиначка красавица моя любимая , а что с глазами❤️❤️❤️. Дорогая 💋 Выглядит так, как будто: Я упала с самосвала - тормозила головой 😄 Но и этот лук очень идёт.)ГАРИК ПОСТАРАЛСЯ", – пишут люди.

Ранее мы писали, что российский комик Гарик Харламов жестко высмеял свой брак с Кристиной Асмус в новом выпуске Comedy Club. Асмус и Харламов заявили о своем разводе после карантина. Несмотря на расставание пара сохранила дружеские отношения ради общей дочки Насти. Судя по всему, развод дался им нормально, ведь время от времени они шутят над ним.

В новом выпуске Comedy Club Харламов не упустил возможность пошутить над своим браком, устроив шоу «Харластяк» - пародию на «Холостяка». По задумке шоу, Гарик искал себе новую жену, да только в процессе проекта все девушки напоминали ему о бывшей.

Так, первую девушку звали Кристина, что сразу же не понравилось Харламову. Вторая оказалась актрисой, поэтому комик отказался и от этого варианта. Третья претендентка на сердце Харламова заявила, что пока работает интерном, но скоро станет врачом.

"Вы что, издеваетесь?", - заявил Харламов.

Последней каплей стало напоминание о скандальном фильме «Текст», в котором Асмус снялась обнаженной. Четвертая участница «шоу» заявила, что она переводчица и сейчас переводит очень интересный текст». Закончилась пародия тем, что Харламов запустил в нее розу.

Поклонники остались в восторге от пародии.

"Не пропустил) Харластяк -это огонь", "Шикарный выпуск", "Просто бомбически начали", "Бывшая локти кусает!", - пишут люди.

Известная актриса Кристина Асмус показала себя и рассказала о погоде. На фото Кристина позировала в "золотых" штанах и леопардовом топе. Образ красотка дополнила шляпкой и поясом на талии. Асмус стояла в босоножках на желтом бруске, улыбаясь на камеру.

"В холодной Москве как-то с особой нежностью вспоминаешь съемки в Геленджике...., когда ты между дублями мог искупаться в море или позагорать на солнышке...", - написала Кристина.

Фанаты поставили под фото 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ваши образы просто бомбические", "Очень яркий наряд и необычный такой. Вам всё идёт!", "Золотой вам идёт", "Золотая Кристина", "Кристина, а в какую корзину вы выкинули? Я поеду, себе заберу", "теперь наполовину леопард. Ну в душе всегда тигра", "Принцесса", "Кристина, а ведь правда, что Геленджик классный курортный город, а рядом ещё есть Кабардинка", "Ужасный лук".

Комик Гарик Харламов появился в компании звезды сериала "Крепостная" Екатерины Ковальчук. Соответственный снимок появился на официальной Instagram-страничке программы "Вечерний Ургант". На кадре Гарик предстал в компании своих коллег Павла Россомахина и Екатерины Ковальчук, которая известна украинскому зрителю по сериалу "Крепостная".

Такой кадр поднял волну критики в сети. В комментариях просто разнесли данный сериал, назвав его верхом безвкусицы.

"Очередное пробитие дна отечественной кино индустрии", "Это анти шедевр!", "Катерина сильно похожа на Асмус, мне кажется", "Как обмельчало всё у вас!", "Мерзкопакостный сериал с озабоченным Харламовым", " Хмммм, неужели решили экранизировать все анекдоты про поручика Ржевского и Наташу Ростову? - писали под постом.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением: "К сожалению...".

Еще Politeka писала, что Асмус в леопардовом топе и "золоте" поразила внешним видом на пляже: "Ужасный...".

Также Politeka сообщала, что Харламов после развода с Асмус засветился со звездой "Крепостной": "неужели решили...".