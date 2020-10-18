Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила поклонников, показавшись перед ними в «съедобном» наряде

Снимок она выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Хочешь мороженку? ))))🍦🤤Тогда не будь вафлей и смотри прямо сейчас самое масштабное и безбашенное шоу…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Асмус позирует в весьма не стандартном наряде: на голове у красотки обруч с «вишней», а само платье сделано в форме мороженного.

«Жена Харламова - мороженка», «Вот прям захотелось мороженое», «голодные игры», «такая худенькая», «Странная женщина, которая бегала и всех целовала, сейчас всех стороной надо обходить...», «Ты стесняешься раздеваться перед камерой😂😂😂😂 Не смеши пожалуйста 😂😂 что мы не видели 🤦🏻‍♀️смело можешь сниматься ☝🏻муж бросил🤢он не смог принять это☝🏻🤦🏻‍♀️жалко мужика🔥 красавчик🔥но он встретит достойную девушку 🔥☝🏻а ты давай», - пишут поклонники.

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Кристина, с печальным видом, качала головой в такт песне и "пожирала" ягоды малины, наколотые на ее длинные ногти. При этом актриса театрально засовывала по очереди в рот пальцы, продолжаяя смотреть в камеру.

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