32-летняя российская актриса Кристина Асмус похвасталась кадрами со специального показа фильма "Китобой"

Кристина привыкла быть в центре обсуждений и критики. После скандальных съемок в фильме «Текст», а также развода с Гариком Харламовым, актриса то и дело оказывается под волной хейта и насмешек. Теперь звезду обсуждают за участие в новом фильме, премьеру которого она недавно посетила.

Специальный показ прошел для приглашенных гостей, среди которых были и коллеги Кристины. Актриса примерила стильный корсет-топ с длинным рукавом и черные брюки с высокой посадкой.

«Спасибо всем за шикарный вечер!!! 🌪 Гениально прошёл спец. показ фильма «Китобой»! 🤩 Читаю ваши отзывы о кино, смотрю сторис и тааааак хорошо!!! ❤️ Фильм «Китобой» УЖЕ в кино!!!!! ☝🏻🍿 Искренний, страстный, честный, светлый, трогательный, важный, большой фильм!!!!! 🌟 Фильм, благодаря которому вы точно будете гордиться российским кинематографом! 🎞 Идите в кино, смотрите и делитесь впечатлениями! ✍🏻», - написала Кристина.

Вот как реагируют в сети:

«Отличный образ))🔥; Бесподобно, костюмчик сидит 🔥; Какая красивая 😍😊; Обожаю 😍; Блуза огонь 👍🔥🔥🔥; принцесссаа😍😍😍; Красива и стильно супер ❤️❤️❤️; Ты беспощадна, когда нарядна🔥😂; Я ещё не смотрел фильм, но название ужасает; Куколка❤️; Лучше б с Харламовым в гусаре снялась ))))😅; но наряд, конечно, очень на любителя...; Красотка❤️🔥🔥🔥».

До этого мы писали, что звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном топе с глубоким декольте и вязаной бежевой шляпке.

Блондинка продемонстрировала соблазнительные "линии" бюста, неприкрытые тканью. При этом Асмус игриво ухватила зубами спелый виноград, гроздь которого держала в руке.

В подписи к фото актриса рассказала, что едет из Сочи домой полтора суток. На удивление, капризная Кристина призналась, что ей нравится поездка:

"Эти поездки всегда - мои редкие выходные ☺️🤟🏻 И возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи 📵 Я реально отдыхаю. Сейчас, например, еду в каком-то старинном поезде позапрошлого века (на который, конечно, без слёз не взглянешь 🙈), но даже в этом есть какая-то романтика...", - поделилась Асмус.

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