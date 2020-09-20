Стало известно, что могло стать причиной для громкого развода Гарика Харламова и Кристины Асмус

Откровенное заявление сделал комик и резидент Comedy Club Зураб Матуа, передает Politeka.net.

Летом 2020 года звезды российского шоу-бизнеса объявили о разводе спустя восемь лет семейной жизни. В СМИ сразу же стали всплывать слухи о возможной причине громкого развода.

Инсайдеры, приближенные к звездной семье, утверждали, что именно Кристина Асмус могла стать инициатором развода из-за тяжелого характера Гарика Харламова.

Но были и такие слухи, что Харламов решил порвать все отношения с Асмус после скандального фильма "Текст", где у звезды "Интернов" была постельная сцена.

Пролить свет на ситуации решил комик и резидент Comedy Club Зураб Матуа, который затронул тему развода в Youtube-программе "50 вопросов".

Коллега Харламова сразу заявил, что "Бульдога" не волновал фильм "Текст". Более того, юморист не видит ничего плохого в постельной сцене с Кристиной Асмус.

"Постельная сцена? Это дело каждого человека. Я к Кристинке тоже классно отношусь. Она наша подруга. Короче, Харлашка наш братан, Кристинка — сестричка. Тот, кто снял «Текст» — наш кум. Все шикарно", - добавил Зураб Матуа в эфире программы.

Стоит отметить, что в одном из последних интервью сам Гарик Харламов признавался, что был инициатором развода, и к этому решению они пришли еще в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, как Кристина Асмус после жесткого срыва похвасталась своим "достоинством".

Звезда в своем блоге опубликовала анонс нового шоу. На фото Асмус предстала в мини-платье из металла, покрашенного под золото. Кристина уже показывала себя в этом образе, но на этот раз поделилась постановочным фото для рекламы.

«Это были сумасшедшие, но космически крутые съёмки! Бесконечная любовь, благодарность и нежные объятия всем!», - подписала пост Кристина, сообщив, что премьера шоу уже в воскресенье.

За час пост актрисы собрал более 6 тысяч лайков.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».