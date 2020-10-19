Погода в Україні 19 жовтня різко зміниться, замість дощів громадян атакує похолодання



Про це повідомляють синоптики з Укргідрометцентру, передає Politeka.

Так, на західній частині України синоптики прогнозують 8-11 градусів зі знаком "плюс", а вночі похолодає до 3-6 за Цельсієм. Дощів не будуть, хоча небо затягне хмарами.

Українцям на півночі очікується схожа ситуація: повітря буде в районі 8-11 зі знаком «плюс», а вночі похолодає до 4-6 вище нуля.

Трохи тепліше буде в центральних областях: очікується від 9 до 16 тепла. Вночі їх змінять менш комфортні 3-9 градусів зі знаком»плюс".

А ось на півдні повітря прогріється до 14-16 градусів тепла. Вночі на вулиці очікується від 6 до 9 тепла.

Без дощів буде і на східній частині країни. Вночі в Луганській області можливі заморозки, від 3 до 5 градусів. Вдень синоптики прогнозують від 12 до 16 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі стверджують, що буде невелика хмарність і 9-11 градусів за Цельсієм. Вночі, правда, похолодає 3-6 за Цельсієм.

Синоптики також попередили, що аж до 21 жовтня, в східних і більшості районів Одеської області збережеться підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадавши, погодою погода зміниться, дощі накриють ряд областей

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