Погода в Украине 10 октября приятно удивит часть граждан, ведь дожди накроют лишь несколько областей

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.

Так, особенно сильно непогоду почувствуют жители западных областей. Здесь осадки будут в Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Несмотря на это, столбик термометра прогреется до 14-19 тепла. Ночью, правда, ожидается похолодание до 8-11 тепла.

На севере Украины дожди пройдут в Житомирской области. На остальной части региона, хотя и будет облачность, дождей не предвидится. Здесь воздух прогреется до 16-19 тепла, а ночью «посвежеет» до 8-13 по Цельсию.

В центральных регионах дождей не будет, а воздух побалует комфортными 17-20 градусами со знаком «плюс». Ночью, правда, их сменят 9-12 по Цельсию.

На юге ожидаются частичные осадки. Дождь пройдет в Одесской области. Здесь синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла, а ночью около 12-16 со знаком «плюс».

Жителям восточных регионов дожди также будут не страшны: небольшая облачность будет сопровождаться 17-19 градусами тепла. Ночью же похолодает до 9-12 по Цельсию.

В Киеве и пригороде сегодня будет сухо, хотя местами и облачно. Воздух днем прогреется до 17-20 градусов тепла. А вот ночью синоптики прогнозируют от 8 до 13 со знаком «плюс».

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