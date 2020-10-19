Погода в Украине 19 октября резко изменится, вместо дождей граждан атакует похолодание



Об этом сообщают синоптики из Укргидрометцентра, передает Politeka.

Так, на западной части Украины синоптики прогнозируют 8-11 градусов со знаком «плюс», а ночью похолодает до 3-6 по Цельсию. Дождей не будут, хотя небо затянет тучами.

Украинцам на севере ожидается похожая ситуация: воздух будет в районе 8-11 со знаком «плюс», а ночью похолодает до 4-6 выше нуля.

Немного теплее будет в центральных областях: ожидается от 9 до 16 тепла. Ночью их сменят менее комфортные 3-9 градусов со знаком «плюс».

А вот на юге воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. Ночью на улице ожидается от 6 до 9 тепла.

Без дождей будет и на восточной части страны. Ночью в Луганской области возможны заморозки, от 3 до 5 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 12 до 16 градусов тепла.

В Укргидрометцентре утверждают, что будет небольшая облачность и 9-11 градусов по Цельсию. Ночью, правда, похолодает 3-6 по Цельсию.

Синоптики также предупредили, что вплоть до 21 октября, в восточных и большинстве районов Одесской области сохранится повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, погодой погода изменится, дожди накроют ряд областей

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