Погода в Украине 18 октября кардинально сменит направление, "дождливое" настроение испарится



Так, несмотря на отсутствие дождей на западной части Украины, радоваться особо не стоит. Похолодание останется: днем будет 9-12 градусов, а ночью около 5-7 по Цельсию, сообщает Politeka.

Похожей ситуация будет и в северных регионах: облачность с частичными прояснениями и 9-12 градусов тепла днем. Ночью же резко похолодает: от 5 до 7 градусов выше нуля.

Чуть больше повезет жителям Днепропетровской и Запорожской областей, где воздух будет в районе 13-19 градусов. На остальной части центральных регионов будет 11-14 тепла. Ночью похолодает до 9-15 со знаком «плюс».

Еще лучше ситуация будет обстоять на юге Украины, где облачность будет сочетаться с 16-19 градусами тепла. Ночью синоптики прогнозируют от 11 до 14 тепла.

Также тепло задержится на восточной части страны, где воздух прогреется до 16-19 выше нуля. Ночью, правда, похолодает до 11-14 градусов.

В Укргидрометцентре утверждают, что в Киеве и пригороде сегодня будет без дождей, хотя воздух будет в пределах 9-12 градусов. Ночью похолодает еще сильнее: ожидается от 4 до 8 по Цельсию.

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