"Як не крути, але не схожа вона на Аллу!"

Незважаючи на те, що молодшим дітям Алли Пугачової вже 7 років, досі в мережі активно обговорюють, що співачка насправді їм не родичка

Як передає Politeka.net, у Instagram опублікували цікавий колаж з фото Лізи Галкіної та її 71-річної матері, співачки Алли Пугачової.

Примадонна і дівчинка постали в практично однаковх нарядах: обидві в червоних беретах, з білявими локонами.

"Алла Пугачова і її дочка Ліза Галкіна🥰 яка дівчинка все ж красива 😍", - йдеться в підписі.

Користувачі з новою силою стали обговорювати, чи схожа дівчинка на Аллу Борисівну, і чи дійсно та їй доводиться рідною матір'ю. За однією з версій особливо активних шанувальників зоряної сімейки, Ліза - дочка гумориста Максима Галкіна, народжена від сурогатної матері, а ось Пугачовій вона - прийомна.

"Як не крути, але не схожа вона на Аллу!!!" - "навіть на Галкіна не схожа, дуже красива дівчинка" - "ось Христина не схожа, а ця дочка копія мама"

"Звичайна дитина, що так захоплюватися-то?"

"Дуже навіть схожа, світленька як мама" - "як прийомна мама)))"

"вона Галкіна дочка, від сурогатної матері, а Аллі вона чужа. Це ж навіть видно. Навіть по відношенню її до дітей, не мати вона їм"

"Прийомна внучка бабусі Алли"

"Мені здається, що діти від сурогатних матерів взагалі не схожі на своїх мам"

"Ось так самі і підносимо до небес. Дитина, як дитина. А то маму в "примодонну" звели і доньці тепер титул приписують. Звичайна дівчинка, здоров'я їй"

"А мама-то, руденька була"

"і фіга не схожа ні на маму ні на тата"

Нагадаємо, що Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".

Як повідомляла Politeka, Моложава Пугачова вразила квітучим видом з Галкіним і дітьми:»в її-то віці...".