Публика оценила старания певца Николая Баскова, распушившего хвост перед Аллой Пугачевой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы Примадонны в Инстаграм появились кадры с массовым весельем, главными участниками которого стали они с Басковым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, расфуфыренный "серебряный голос России" в джинсовом костюме с микрофоном в руках, приплясывая почти на одном месте, позвал Пугачеву на танцпол.

"Ну что ж, девчонки, сегодня нас ждет...", - объявил Басков, встречая появившуюся из глубин летней площадки ресторана Пугачеву. Последняя была в белой блузе и длинном сером сарафане свободного кроя. Алла Борисовна улыбалась и довольно потирала подбородок.

Танцующая толпа ликовала и аплодировала.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Какая же она сладкая ❤️😍"

"Красотка какая 👍"

"Неповторимая, неотразимая очаровательна, прекрасна Алла. Борисовна❤️❤️"

"Муза всей моей жизни"

"Пример для подражания, Аллочка!!"

"Ох и люблю же я ее как настоящюю певицу и артистку"

Ранее мы сообщали, в сети появилось фото располневшей Аллы Борисовны в дерзком мини. Певица засветила ножки в юбке выше колен, выходя из авто. Рядом с ней шел улыбающийся муж, юморист Максим Галкин.

Пользователи удивили реакцией: «Ой, ну зачем короткое - колени, бабушка елки-палки», «Ей идёт. Она для своего возраста намного моложе выглядит. А вы привыкли в 50 бабушкой старой выглядеть», «Можно сниматься в кино в роли Бабы Яги», «Как говорит А. Васильев, леди не показывают колен. Это приемлемо только для детей и подростков».

Напомним, что Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".

Как сообщала Politeka, моложавая Пугачева поразила цветущим видом с Галкиным и детьми: «В ее-то возрасте…».