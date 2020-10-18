Колишня кохана українського співака Віталія Козловського Раміна Эсхакзай з'явилася на відпочинку

На фото красуня позувала в купальнику в горошок, сидячи на краю басейну. Зірка посміхалася і задерла одну ногу, позуючи на тлі готелю і лісу. Фото вийшло досить легким і осіннім. Як можна зрозуміти, Раміна відпочиває на елітній базі в Полтаві. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щоб бути гранично чесною у своєму відгуку про наш вікенд, хочу задати вам питання: "Як ви розумієте словосполучення Pets Friendly в контексті ресторанів і готельних комплексів"?",- написала під фотографією дівчина.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Господи, де ти береш такі купальники, це просто жесть, як у бабусі", "ІМХО, це не зовсім добре, особливо про готелі, не зовсім гігієнічно"," Пипец, яким хворим треба бути, щоб скрізь тягати свою тварину 24/7", " дуже красивий купальник і ви прекрасні в ньому!", "головне, що тема красивого тіла розкрита".

Повідомлялося, що колишня кохана українського співака Віталія Козловського влаштувала пікантну фотосесію і показала її в мережі.

Раміна вбралася в чорний комплект нижньої білизни, а поверх нього накинула світлий лаковий плащ, розстебнувши верхні гудзики.

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