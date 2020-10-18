Бывшая возлюбленная украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай показалась на отдыхе

На фото красотка позировала в купальнике в горошек, сидя на краю бассейна. Звезда улыбалась и задрала одну ногу, позируя на фоне отеля и леса. Фото получилось довольно легким и осенним. Как можно понять, Рамина отдыхает на элитной базе в Полтаве. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чтобы быть предельно честной в своем отзыве о нашем викенде, хочу задать вам вопрос: “Как вы понимаете словосочетание Pets Friendly в контексте ресторанов и гостиничных комплексов”?", - написала под фотографией девушка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Господи, где ты берешь такие купальники, это просто жесть, как у бабушки", "Имхо, это не совсем хорошо, особенно про отели, не совсем гигиенично", "Пипец, каким больным надо быть, чтобы везде таскать свое животное 24/7", "Очень красивый купальник и вы прекрасны в нем!", "главное, что тема красивого тела раскрыта".

Сообщалось, что бывшая возлюбленная украинского певца Виталия Козловского устроила пикантную фотосессию и показала ее в сети.

Рамина нарядилась в черный комплект нижнего белья, а поверх него набросила светлый лаковый плащ, расстегнув верхние пуговицы.

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