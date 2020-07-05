Бывшая возлюбленная известного исполнителя Виталия Козловского рассказала о пропаже нового домашнего питомца

Так, вот уже шесть дней как экс-участница знаменитого шоу "Холостяк" и основательница популярного канала на Ютуб-платформе "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай пытается розыскать больного домашнего любимца, совсем недавно появившегося у нее дома.

Рамина подчеркнула, что у нее горе в семье – пропала малышка, больной питомец.Так, девушка, которая в прошлом была невестой украинского певца Виталика Козловского рассказала, что животное нуждается в лечении и ей нужно поторопиться с поиском малыша.

«Друзья, помогите репостом. Добавили сумму гонорара. Верните, пожалуйста собаку 🙌🏻 Присмотритесь к жителям частного сектора, возможно рыбакам. Кто-то подобрал ее на Жуковом острове. Может быть КАК В КИЕВЕ, так и Киевской области... Очень благодарны человеку, который ее подобрал. Просим вернуть» - написала Рамина.

Поклонники и коллеги тут же ответили:

«Гонорар это оплата за труд. А вы обещаете вознаграждение», «Скиньте номер карточки ! Хочу помочь от чистого сердца!!!только не на экстрасенсов!!! А на разную рекламу!!! «, «Может стоит в объявлении указать имя, на которое собачка отзывается? Будет продуктивнее», «Пусть скорее найдется😩 на Оболони вроде не видела такую», «Верю, что найдётся 🙏🏻😭 поскорее бы она оказалась у мамы с папой 😢».

На странице звезды можно найти сразу несколько постов по этому поводу. Телеведущая обратилась к поклонникам за помощью. Как оказалось, 28-го числа во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве она потеряла щенка.

Пока что поиски домашнего любимца не увенчались успехом. Как отмечает Рамина, у животного есть некоторые проблемы с системой пищеварения, поэтому животное нуждается в лечении.

"Она может быть где угодно. Бегает быстро. Сегодня я поеду в район авторынка на столичке и снова буду искать, просить записи с камер. Присмотритесь к своим соседям, особенно частные дома, вдруг кто-то приютил. Помогите найти песика за хорошее вознаграждение", - обратилась к поклонникам телеведущая, они в свою очередь пожалели звезду, написав, что у них "аж сердце разрывается".

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.