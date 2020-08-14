35-летний украинский певец Виталий Козловский обескуражил выходкой

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в собственном туалете.

Босоногий Виталий присел прямо на биде в рваных джинсах и желтой футболке, задумчиво посмотрев в камеру.

"Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. #бернардшоу", - подписал этот необычный снимок Козловский.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"В этом что-то есть..."

"Локация огонь 😄🔥🔥🔥💙"

"Туалет - как раз место для философских размышлений😂"

Ранее мы сообщали, Козловский покорил женскую половину Инстаграма, засняв себя в озере. Артист окунулся в воду прямо в одежде и встал в полный рост, продемонстрировав свои рельефы под мокрой футболкой.

"Глубоко вдохнул, втянул живот, напряг все мышцы и пошёл-пошёл...😜😋 Как ваше лето? Где отдыхаете и с кем?)", - поинтересовался Виталий Козловский у поклонников.

"Аполлон!))"; "Шикарно 😍 Я уже заочно влюблена в эту работу ❤️👍"; "Ну нельзя быть красивым таким) наше весело))), но мы скучаем"; "А еще футболка мокрая. Мокрый секси мачо.🤓😉👍"; "Как прут кубики)", - отреагировали в комментариях.

Также мы писали, что бывшая любовница Козловского, экс-участница знаменитого шоу "Холостяк" и основательница популярного канала на Ютуб-платформе "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай, поделилась своей бедой. У девушки потерялся щенок по кличке Марси.

"Она может быть где угодно. Бегает быстро. Присмотритесь к своим соседям, особенно частные дома, вдруг кто-то приютил. Помогите найти песика за хорошее вознаграждение", - обратилась девушка к неравнодушным.

Напомним, Козловский начал ныть и философствовать: что происходит с певцом.

Также Politeka писала, что предатель Козловский отличился новым выходкой.