Бывшая возлюбленная известного исполнителя Виталия Козловского рассказала о новой беде в семье

Так, в этот раз экс-участница знаменитого шоу "Холостяк" и основательница популярного канала на Ютуб-платформе "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай рассказала о своем горе в семье – пропаже малышки. Нового домашнего питомца. Так, девушка, которая в прошлом была невестой украинского певца Виталика Козловского, вот уже около пяти дней под ряд занимается поиском потерявшегося песика, щенка по кличке Марси.

На странице звезды можно найти сразу несколько постов по этому поводу. Телеведущая обратилась к поклонникам за помощью. Как оказалось, 28-го числа во время прогулки в районе Столичного шоссе в Киеве она потеряла щенка.

Пока что поиски домашнего любимца не увенчались успехом. Как отмечает Рамина, у животного есть некоторые проблемы с системой пищеварения, поэтому животное нуждается в лечении.

"Она может быть где угодно. Бегает быстро. Сегодня я поеду в район авторынка на столичке и снова буду искать, просить записи с камер. Присмотритесь к своим соседям, особенно частные дома, вдруг кто-то приютил. Помогите найти песика за хорошее вознаграждение", - обратилась к поклонникам телеведущая, они в свою очередь пожалели звезду, написав, что у них "аж сердце разрывается".

До этого телеведущая Рамина Эсхакзай была "награждена" наклейкой за неумение парковаться. Злостный видеоролик звезда опубликовала в своем личном Instagram, а через время оно появилось в Facebook-сообществе "Зупини лося".

Так, Рамина Эсхакзай записала злостное видео после того, как увидела на своем автомобиле в Киеве наклейку "Я паркуюсь, как олень".

"Я не паркуюсь, как олень. Здесь многие оставляют машины", - попыталась она оправдаться.

Вероятно, бывшая возлюбленная певца Виталия Козловского оставила свой автомобиль у самого пешеходного перехода, чем и разозлила прохожих.

Телеведущая Рамина Эсхакзай также призвала активистов пересмотреть приоритеты сообщества и назвала борьбу с нарушителями правил дорожного движения "глупой".

"Почему бы не направить свои силы в какое-то хорошее русло? Почему бы не заняться благотворительностью или еще какими-нибудь делами?", - возмутилась она.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.