Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай поделилась соблазнительным снимком с отдыха

Как передает Politeka.net, свежее фото телеведущая опубликовала у себя в Инстаграм. Рамина позировала в невероятно красивом леопардовом купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. На фото можно прекрасно рассмотреть соблазнительные бедра девушки, ее аппетитную грудь. Красотка закрыла глаза, наслаждаясь моментом.

«Интересно, только русские и украинцы просят найти им отели без соотечественников? Или британцы, например, и турки тоже приходят в агентство со словами: «Можно нам где-то отдохнуть, чтобы было максимально мало наших соотечественников», - задалась вопросом телеведущая.

За полчаса пост телеведущей собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Сочная, как ягодка», «Ну фигура! Ну огонь», «Прекрасный купальник! Вам очень идёт», «Афигенный купальник!», «Рамина, у вас очень красивый купальник, вам очень идёт!», «Рамина Вы красотка», «просто хочу сказать что у вас фигура бомба», «Рамина. Идеал моей фигуры», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Рамина Эсхакзай стала известна после участия в проекте «Холостяк». Девушка не дошла до финала, но приглянулась украинскому певцу Виталию Козловскому, с которым она долгое время встречалась и даже собиралась выйти за него замуж.

Напомним, что Рамина Эсхакзай устроилась на полу, вывалив пышный бюст в тесном топе: идеальный ракурс.

А еще Politeka сообщала, что беда случилась у экс-невесты Козловского, срочно нужна помощь: "Потеряла малыша...".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай потеряла свою малышку, фото: "Сердце разрывается".