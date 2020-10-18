32-річна російська актриса Христина Асмус присоромила сама себе, виставивши в соцмережі "плоди" несподіваного таланту

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких продемонструвала власні портрети.

На першому кадрі Христина сама себе намалювала: цей портрет явно відрізняється від інших, при чому не в кращу сторону. Актриса, треба віддати їй належне, це чесно визнала.

"Це автопортрет 😂 😂 😂 щоб ви розуміли як я малюю 😂 🙈 а далі ваші малюнки! 🎨 🚀 Які я викладаю регулярно. І я не розумію як ви це робите! 🤷 ♀ ️ Спасибі величезне за ваш талант і за ваші старання!! 👏 💕 ", - підписала фото Асмус.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Бомбезна 🙌🙌🙌Концентрація талантів🔥"

"Які талановиті роботи♥️навіть перша😃"

"Чудово 😻"

"пора конкурс влаштувати"

"простизм :) і все ж дуже схожий на вас ваш малюнок. Роботи інших класні"

"На Собчак схожа 🤣 🤣 🤣 "

"Намалюй Гаріка"

"Найголовніша родзинка - родимка😊❤️"

Раніше ми повідомляли, що Крістіна насмішила мережу витівкою під час ізоляції. Як відомо, зірка оголосила про те, що заражена китайським вірусом, але, мабуть, їй не настільки погано. Так, Асмус в смішній перуці з величезною вишенькою, що стирчала у неї з голови, пританцьовувала в такт музиці і по черзі поїдала малинки, "нанизані" на довгі нігті.

"І кому ж така яхадка дістанеться? 🤪 🍒 🍓 ", - підписала кумедні кадри Асмус.

"😂 Обожнюю Ваше почуття гумору"; "😂 П'ятниця! Можна й відпочити🎉 🎉 🎉"; "кому-кому....😂 😂 😂 😂Гусару звичайно😘"; "нормальна жіноча ізоляція, дуже боляче дивитися"; "Ата-та Крісті🤣", - відреагували користувачі.

Нагадавши, щаслива Асмус в прозорому корсеті розважилася на прем'єрі фільму