32-летняя российская актриса Кристина Асмус пристыдила сама себя, выставив в соцсети "плоды" неожиданного таланта

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых продемонстрировала собственные портреты.

На первом кадре Кристина сама себя нарисовала: этот портрет явно отличается от остальных, при чем не в лучшую сторону. Актриса, надо отдать ей должное, это честно признала.

"Это автопортрет 😂😂😂 Чтоб вы понимали как я рисую 😂🙈 А дальше ваши рисунки! 🎨🚀 Которые я выкладываю регулярно. И я не понимаю КАК вы это делаете! 🤷🏼‍♀️👩🏼‍🎨 Спасибо огромное за ваш талант и за ваши старания!! 👏🏻💕", - подписала фото Асмус.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Бомбическая 🙌🙌🙌Концентрация талантов🔥"

"Какие талантливые работы♥️даже первая😃"

"Восхитительно 😻"

"пора конкурс устроить"

"простизм :) и всё же очень похож на вас ваш рисунок. Работы ребят классные"

"На Собчак похожа 🤣🤣🤣"

"Нарисуй Гарика"

"Самое главная изюминка - родинка😊❤️"

Ранее мы сообщали, обезумевшая Кристина насмешила Сеть выходкой во время изоляции. Как известно, звезда объявила о том, что заражена китайским вирусом, но, видимо, ей не настолько плохо. Так, Асмус в смешном парике с огромной вишенькой, торчащей у нее из головы, пританцовывала в такт музыке и по очереди поедала малинки, "нанизанные" на длинные ногти.

"И кому ж такая яхадка достанется? 🤪🍒🍓", - подписала забавные кадры Асмус.

"😂 Обожаю Ваше чувство юмора"; "😂 Пятница! Можно и отдохнуть🎉🎉🎉"; "Кому-кому....😂😂😂😂Гусару конечно😘"; "нормальная женская изоляция, очень больно смотреть"; "Ата-та Кристи🤣", - отреагировали пользователи.

Напомним, счастливая Асмус в прозрачном корсете развлеклась на премьере фильма