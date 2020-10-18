Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про проблему

на фото Омович позувала в трусиках і все. Модель стала на підвіконня і спокусливо вигнулася, а руками стиснула пишний бюст. Можна тільки уявити, що бачать сусіди дівчини, вікна яких виходять на квартиру зірки. Волосся у Олени були розпущеними, а здалася модель у ванній кімнаті. Можна на кадрі помітити не тільки пишний бюст зірки, але і точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли закінчилися ідеї для фото", - підписала красуня.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі



"Та ти б вже взагалі тоді роздяглася, раз ідей вже немає", " у тебе 42-ий розмір ноги?", "Сусіди в захваті"," вони з іншої планети походу"," твої сусіди кайфують"," прекрасна, як зазвичай","краса тіла і не важливо зроблено це чи ні, принадність в прагненні до ідеалу свого власного".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович підкорила видами в білизні.

Знаменитість блиснула бюстом, який Чи не вистрибував з білизни, а тонкі бретельки впивалися в плечі. Крізь тонке мереживо проглядалося ідеальне тіло моделі, а великі вирізи з боків оголили стегна.

Нагадавши, Українська Кардашьян похвалилася незвичними образами

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни розкрила шкіряний піджак і кокетливо посвітила бюстом

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян обтягнула бюст шостого розміру напівпрозорим топіком



