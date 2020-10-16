Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила видом на отдыхе

Девушка постоянно показывает, как веселится на пляжах, совсем не скрывая свое тело. Это не удивительно, ведь модель долгое время поэтапно увеличивала бюст, чтобы получить шестой размер. При этом девушка на одной манипуляции не остановилась, а также поставила ягодичные импланты.

На отдыхе Алена привыкла показывать мини-бикини самых разных дизайнов, ведь она рекламирует одежду каждый день. На одном из фан аккаунтов появился жаркий кадр из раннего отдыха модели. Девушка предстала в ярко-оранжевом бикини и покрутила ягодицами прямо перед объективом.

Кадр не оставил фанатов равнодушными:

«Огоооо🔥; Нереальная красотка 😍; 😂 сижу и места себе не нахожу 😅 и к холодильнику постоянно носит, а тут такая красота; Замечательно 😍😘💕 очень очень красиво; Чертовски хорошо выглядишь.🔥🔥🔥; Хорошенькая ❤️; Я без ума от тебя; Я люблю Звезду на заднем плане! ⭐️🔥. Симпатичный ❤️ Хх; Вы продаете нам мечты ❤; У вас простая сделанная внешность, типичная, этакая простушка, я не в восторге; Говорят что эти большие бочки бывают радиоактивные теперь понятно почему она тонкая худа и очень сухая 😢».

Ранее мы писали, что у девушки очень необычная фигура, которой она постоянно привлекает к себе внимание. Модель абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

Так и сегодня Алена разместила видео, на котором она сидит на кровати в белых брюках и лифчике, который явно на нее мал и не скрывает высокую грудь дивы. В руках у знаменитости – Айфон предпоследней модели, также отчетливо видны татуировки на теле девушки.

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

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