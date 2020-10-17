На последних снимках Алена практически скрыла все свои прелести

Киевская модель Алена Омович показала своим поклонникам целую галерею образов для прогулки осенними улицами

На странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала серию снимков из шоу-рума, на которых предстала одетой с ног до головы, спрятав хрупкую фигуру за объемными костюмами и грубыми ботинками, передает Politeka.net.

Так, пожалуй, самая «раздетая» фотография – первая, на которой Омович делает селфи в большом зеркале. На ней – полупрозрачный черный топ с длинным рукавом, оголяющий плечи и живот, джинсы и массивные ботинки. Девушка присела, расставив ноги и демонстрируя осиную талию и пышную пятую точку.

На другом фото она предстала в розовом костюме с капюшоном и бело-розовых кроссовках. Позже она дополнила этот образ сумочкой кросс-боди тоже розового цвета.

Третий образ – наряд в стиле total black. На девушке – черный костюм спортивного типа, массивные высокие ботинки, в руках – черный рюкзак.

Больше всего пользователям понравилось фото, на котором красотка позирует в розовом костюме, сидя на полу перед зеркалом.

Ранее мы писали о том, что в одном из последних сториз Омович предстала в кожаной одежде без белья.

Алена позировала на полу, наставив камеру на зеркало.

Девушкабыла в кожаном пиджаке, который распахнула и показала огромную грудь без белья. Прелести соблазнительно выглядывали из расстегнутой одежды.

Также модель была в черных лосинах, которые обтянули ее стройные ножки.

Омович такой "грозный" вид решила завершить грубыми сапогами на толстой подошве и со шнурками!

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